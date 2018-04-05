Artan Maliyetler Gemi İnşayı 'Kırmızı Alarma' Durumuna Geçirebilir

Avrupa'da faaliyet gösteren birçok tersane, İspanya'nın uyguladığı yeni tax lease uygulamasından şikayetçi. Türk gemi inşa sanayisinde maliyetlerin artması buna ilave tax lease uygulamasının getirdiği dez avantajlarda eklenince tersaneler gemi inşa konusunda iş almakta zorlanmaya başladı.

Artan Maliyetler Gemi İnşayı 'Kırmızı Alarma' Durumuna Geçirebilir

Avrupa'da faaliyet gösteren birçok tersane, İspanya'nın uyguladığı yeni tax lease uygulamasından şikayetçi. Türk gemi inşa sanayisinde maliyetlerin artması buna ilave tax lease uygulamasının getirdiği dez avantajlarda eklenince tersaneler gemi inşa konusunda iş almakta zorlanmaya başladı.

Kaynak: Dunya.com

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