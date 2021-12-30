Artan Kovid-19 vakalarına rağmen yılbaşı kutlamalarına hazırlıklar sürüyor - Haberler
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Artan Kovid-19 vakalarına rağmen yılbaşı kutlamalarına hazırlıklar sürüyor

AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

Enerji tasarruflu 32 binden fazla LED ampulünden oluşan 3,6 metre çapında ve yaklaşık 5,5 ton ağırlığındaki kristal top, ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilecek olan yılbaşı kutlamaları için Times Meydanında test edildi.

Enerji tasarruflu 32 binden fazla LED ampulünden oluşan 3,6 metre çapında ve yaklaşık 5,5 ton ağırlığındaki kristal top, ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilecek olan yılbaşı kutlamaları için Times Meydanında test edildi. Kristal top, saatler gece yarısı 23.59'u gösterdiğinde meydandaki kalabalığın geri sayımı ile 21 metrelik direkten aşağı bırakılıyor.

Artan Kovid-19 vakalarına rağmen yılbaşı kutlamalarına hazırlıklar sürüyor

Artan Kovid-19 vakalarına rağmen yılbaşı kutlamalarına hazırlıklar sürüyor

Artan Kovid-19 vakalarına rağmen yılbaşı kutlamalarına hazırlıklar sürüyor

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AA / Lokman Vural Elibol - Son Dakika Haberleri

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