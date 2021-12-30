Artan Kovid-19 vakalarına rağmen New York Times Meydanı'nda yılbaşı kutlanacak

NEW ABD'de Kovid-19 vakalarındaki hızlı artışa rağmen, yeni yıl kutlamalarının merkezi New York'un Times Meydanı'nda bu sene planlandığı şekilde yılbaşı etkinliğinin düzenleneceği belirtildi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, NBC'ye verdiği mülakatta, "Dünyaya New York şehrinin ilerlediğini ve mücadele ettiğini göstermek istiyoruz." diye konuştu.

De Blasio, virüsün Omicron varyantı nedeniyle şehirde hızla artan vaka sayılarına rağmen, maske kullanan ve mesafeyi koruyan grupların Times Meydanı'nda düzenlenecek yılbaşı programına katılabileceğini kaydetti.

New York Belediye Başkanlığına seçilen Eric Adams'ın da 2022'ye girilen ilk dakikalarda Times Meydanı'nda yemin ederek görevine başlayacağı bilgisi paylaşıldı.

Times Meydanı'nda geçen yılki kutlamalar Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi yapılmış, meydana sadece sağlık, acil müdahale ve diğer temel hizmet sektöründen yaklaşık 40 davetli katılabilmişti.

Eski polis memuru 61 yaşındaki siyahi Adams, 1 Ocak 2022'de New York'un 110. belediye başkanı olarak, bu görevi iki dönem yürüten Bill de Blasio'dan devralacak.

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet