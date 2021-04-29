Artan fiyatlar kalabalığı engelleyemedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Artan fiyatlar kalabalığı engelleyemedi

Artan fiyatlar kalabalığı engelleyemedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bu akşam ülke genelinde başlayacak tam kapanma öncesi Manyas'ta kurulan ilçe halk pazarında aşırı bir izdiham yaşandı.

Bu akşam ülke genelinde başlayacak tam kapanma öncesi Manyas'ta kurulan ilçe halk pazarında aşırı bir izdiham yaşandı.

19.00'da başlayacak olan tam kapanma öncesi kurulan Manyas ilçe halk pazarında aşırı bir yoğunluk gözlenirken, bazı pazar tezgahlarındaki ürünler erken saatte tükendi. Bu arada pazar tezgahlarındaki özellikle patlıcan, kabak, salatalık, çilek, muz gibi ürünlerin fiyatları geçtiğimiz haftalara oranla kilosunda 4-6 liraya varan artışların olduğu gözlendi. Pazarcı esnafı haldeki fiyatların çok yükseldiğini, hatta çoğu komisyoncunun mal vermek istemediğini öne sürerek, etiketteki artışın sebebinin haldeki komisyonculardan kaynaklandığını söylediler. Pazarcı esnafından Yaşar Kuvan, "Geçen hafta salatalık halde 3-3.5 lira iken bu hafta 7.5 lira, domates 4-4.5 lira iken bu hafta 6.5-7 lira, Mersin'deki halde çıtır salata 3.5 lira, Bursa'daki halde ise 7 lira, 7.5 lira, bunu alan esnaf kilosuna 1-2 lira karınla satması lazım, kazancımız aynı, olan esnafa ve vatandaşa oluyor. Yazık günah yani" dedi.

Vatandaşlar da karşılaştıkları fiyatlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezlerken, bir başka pazarcı esnafı Ülkü Yüce ise fiyatların yüksekliğinin tam kapanmaya bağlı olarak komisyoncular tarafından suni bir yükseliş olarak değerlendirdi. - BALIKESİR

Artan fiyatlar kalabalığı engelleyemedi
Artan fiyatlar kalabalığı engelleyemedi
Artan fiyatlar kalabalığı engelleyemedi
Artan fiyatlar kalabalığı engelleyemedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Engin Altay Vedat Bilgin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Meral Kaplan Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Töre Ali Tandoğan Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Artan fiyatlar kalabalığı engelleyemedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 15:02:25. #1.15#

title