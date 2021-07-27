Artan boğulma vakalarına rağmen barajda serinlediler

Şanlıurfa'da son günlerde yaşanan boğulma vakalarına rağmen sıcaktan bunalanlar, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen baraj gülünde serinledi.

Şanlıurfa'da son günlerde yaşanan boğulma vakalarına rağmen sıcaktan bunalanlar, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen baraj gülünde serinledi.

Şanlıurfa'da son bir haftada 7 kişi, girdikleri sulama kanalları ile Atatürk Baraj Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti. Kentte sıcak hava vatandaşları bunaltınca yeşil alanlar ile baraj gölü serinleme merkezleri oldu. Bozova ilçesinde bulunan Çatak Sosyal Tesislerinde yetkililerin uyarılarına ve boğulma vakalarına rağmen aralarında çocukların da olduğu yüzlerce kişi Atatürk Barajında serinledi.

Bazı vatandaşlar ise ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı