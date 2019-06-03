Artan baskılar sonrası Sri Lankalı 9 Müslüman bakan toplu şekilde istifa etti

Artan baskılar sonrası Sri Lankalı 9 Müslüman bakan toplu şekilde istifa etti

Sri Lanka'da Paskalya gününde düzenlenen ve 250'den fazla kişinin ölmesine neden olan bombalı saldırıların daha tarafsız bir şekilde araştırılmasını isteyen dokuz Müslüman bakan toplu şekilde istifa etti.

Artan baskılar sonrası Sri Lankalı 9 Müslüman bakan toplu şekilde istifa etti

Sri Lanka'da Paskalya gününde düzenlenen ve 250'den fazla kişinin ölmesine neden olan bombalı saldırıların daha tarafsız bir şekilde araştırılmasını isteyen dokuz Müslüman bakan toplu şekilde istifa etti.

İstifa kararlarının, Budist bir rahip milletvekilinin Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'ya ülkedeki en güçlü 3 Müslüman politikacıyı görevden alması için baskı yapmasının ardından geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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