'Artabel Gölleri Tabiat Parkı' yaz mevsimiyle birlikte eşsiz bir görüntüye büründü
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'Artabel Gölleri Tabiat Parkı' yaz mevsimiyle birlikte eşsiz bir görüntüye büründü

'Artabel Gölleri Tabiat Parkı' yaz mevsimiyle birlikte eşsiz bir görüntüye büründü -Ölmeden önce görülmesi gereken yerler arasında gösteriliyor -Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nı görenler kendini başka bir gezegende hissediyor Yamaçlarının her yerinden buz gibi akan suları, gürül gürül...

22.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:05

'Artabel Gölleri Tabiat Parkı' yaz mevsimiyle birlikte eşsiz bir görüntüye büründü

-Ölmeden önce görülmesi gereken yerler arasında gösteriliyor

-Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nı görenler kendini başka bir gezegende hissediyor

GÜMÜŞHANE - Yamaçlarının her yerinden buz gibi akan suları, gürül gürül çağlayan dereleri, şelaleleri ve 20'den fazla buzul gölüyle ışıkla suyun buluştuğu zirve olarak adlandırılan Artabel Gölleri Tabiat Parkı yaz mevsimiyle birlikte eşsiz bir görüntüye büründü.

Bünyesinde barındırdığı 20'nin üzerindeki buzul gölü, endemik bitki ve canlı çeşitliği, zengin flora, fauna ve eşsiz manzarası ile Gümüşhane'nin çatısı olarak nitelendirilen Artabel Gölleri Tabiat Parkında haziran ayının son günlerine gelinmesine rağmen kış mevsiminden kalan dev kar kütleleri hala birçok noktada hüküm sürüyor.

Gümüşhane'nin en yüksek noktası olan 3 bin 331 metre rakımlı Abdalmusa zirvesi ve çok sayıda zirveyi bünyesinde barındıran Artabel Gölleri Tabiat Parkında bulunan buzul göllerinin büyük bir kısmı hala buzla kaplı halde bulunurken, alçak kesimlerden yüksek kesimlere doğru açan birçok çiçek hem görüntüsü hem de kokusuyla bölgeye gidenlere huzur veriyor.

Torul ilçesi sınırlarında yer alan ve 1998 yılında tabiat parkı ilan edilen 58 bin 590 dekarlık alana sahip yüksek zirvelerin cenneti olarak nitelendirilen Artabel Gölleri Tabiat Parkına doğa yürüyüşü düzenleyen Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi sporcular her yıl olduğu gibi bu yıl da eşsiz güzelliklerin tadını çıkardı.

Kulüp üyesi 29 sporcu Gülaçar köyü Esentepe yaylasına kadar araçla ulaştıktan sonra buradan güneşli havada başladıkları yürüyüşte ilk olarak 2 bin 890 metre rakımdaki Adalı göle ulaştı. Bu noktada dolu yağışına yakalanan sporcular buzla kaplı gölde yağışa aldırmadan fotoğraf çektikten ve tulum dinledikten sonra bu kez yağmur yağışı altında 2 bin 720 metre rakımdaki Büyük göle ulaştı.

Araçlarından iner inmez çeşit çeşit çiçeklerin kokusunu derin derin ciğerlerine dolduran sporcular yürüyüş boyunca onlarca şelale ve buzul göllerinin yanında minik göller görme fırsatı da yakaladı.

"Bugün kendimi farklı bir gezegende hissetim"

Etkinliğe katılan sporculardan spor eğitim uzmanı Osman Yılmazer, profesyonel bir dağcının 2 yıl önce kendisine "Gümüşhaneli olup da Artabel'e gitmeyenin aklında şaşarım" dediğini hatırlatarak, "2 yıldır gelmek bugüne nasip oldu. Bugün kendimi farklı bir gezegende hissetim. O kadar göl gördüm, yaylalara çıktım ama burası kadar hiçbiri beni etkilemedi" dedi.

Türkçe öğretmeni Faruk Aslan ise birkaç haftadır doğa yürüyüşlerine başladığını belirterek, "Gümüşhane'nin inanılmaz bir doğası var. Bütün insanları buralara bekliyoruz. İnanılmaz bir deneyim oldu bugün benim için, muhteşemdi" diye konuştu.

Adanalı sağlık çalışan Burçin Yücel ise ilk defa geldiği etkinliğin kendisi için çok güzel ve yorucu olduğunu dile getirerek, "Coğrafya çok güzel. Herkesin gelip görmesi gerekiyor. Ters laleler, dereler ve şelalelerde dikkatimi fazlasıyla çekti. Kar kütleleri ve haziran ayında rakımın yüksek olmasına rağmen rengarenk çiçekleri görmek farklıydı" şeklinde konuştu.

"Burası her insanın ölmeden önce mutlaka görmesi gereken yerlerden birisi"

Özel bir firmada birim yöneticisi olarak çalışan Nurcan Sarpkaya da ilk defa geldiği Artabel Gölleri tabiat parkı için "Gerçek bir doğa harikası çok etkilendim. Burası her insanın ölmeden önce mutlaka görmesi gereken yerlerden birisi" değerlendirmesinde bulundu.

Sadece doğa yürüyüşü ve sağlıklı yaşam yürüyüşü yapmadıklarını bulundukları coğrafyayı tanıdıklarını anlatan Sarpkaya, "Ben daha önce Gümüşhane'yi bilmiyordum. Bu tür etkinlikler sayesinde farklı yaylalardan farklı yerlerden geçiyoruz. O dağda ne yetişiyor bitki örtüsünde coğrafyasında ne var bunları görüyoruz. Bu nedenle de büyük bir genel kültür birikimi sağlıyor bize. Çok mutluyum, herkese de tavsiye ediyorum" dedi.

Geçtiğimiz yıllara nazaran bu yıl daha erken bir tarihte Artabel Göllerine yürüyüş düzenlediklerini ifade eden GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ise "Tam zamanında geldik. Çiçek açmıştı ve bugün dört mevsim yaşadık. Güneşle başladığımız yürüyüşte dolu yağışına ve yağmura yakalandık. Artabel göllerini görmek için ıslanmaya değdi" diye konuştu.

'Artabel Gölleri Tabiat Parkı' yaz mevsimiyle birlikte eşsiz bir görüntüye büründü

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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