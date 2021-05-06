Art of Rally bu yaz PS4 ve PS5 platformlarına da geliyor
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Art of Rally bu yaz PS4 ve PS5 platformlarına da geliyor

Art of Rally bu yaz PS4 ve PS5 platformlarına da geliyor
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Oyunun geliştiriciliğini yapan Funselektor, Art of Rally'nin bu yaz ayında PlayStation 4 ve PlayStation 5'e geleceğini açıkladı. Geliştirici Funselektor'un bu açıklaması oyunseverleri heyecanandırdı.

Geliştirici firma Funselektor, Art of Rally'nin yazın Playstation 5 ve PlayStation 4 konsolları için çıkışını gerçekleştireceğini açıkladı. Oyun, daha öncede açıklanan Xbox Series, Xbox One, Switch, Widows 10 ve xCloud versiyonları ile beraber çıkacak.

Art of Rally şu anda PC (Steam, GOG ve Epic Games Store) üzerinden indirilebilir durumda.

ART OF RALLY TANITIM YAZISI

Tarz ile tehlikeli bir şeyler yapmak sanattır...

Art of rally, Absolute Drift oyununun yaratıcısı tarafından, rallinin altın çağından esinlenerek biçimlendirilen bir deneyimdir.

Yukarıdan aşağıya bakış açısıyla, renkli ve biçimlendirilmiş ortamlardan oluşan bir dünyada yarış.

Günlük ve haftalık görevlerde liderlik tablolarının birinci sırasında yer almak için mücadele et.

Art of rally'nin ustası olacak mısın?

RALLİNİN ALTIN YILLARI

Kariyer (Career) modunda Finlandiya'dan Sardinya'ya, Norveç'e, Japonya'ya ve Almanya'ya uzanan 60 etaplık bir yolculukta rallinin altın çağını deneyimle.

50'den fazla ikonik ralli arabası

60'lardan 80'lere, B Grubu, S Grubu ve A Grubundan en sevdiğin nostaljik arabaları kullan.

ÖZGÜN KONTROL

Yeni başlayanlara uygun seçeneklerden en usta sürücüleri bile zorlayacak sürüş modlarına kadar, tüm oyuncular İskandinav fiskesi, ters yön verme, sol ayakla fren ve el freniyle dönüş gibi en sevdikleri ralli sürüş numaralarını yarışlarda kullanabilir.

ZİRVE YARIŞI

Günlük ve haftalık görevlerimizde adını Liderlik Tablolarının zirvesine yazdır.

FOTOĞRAF MODU

Sürüş yeteneklerini sergile veya tümleşik Fotoğraf (Photo) ve Tekrar (Replay) moduyla en sevdiğin manzaraları göster.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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