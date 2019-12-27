"Art Maker Lab Buluşma Etkinlikleri"nde sanatçı Nergiz Yeşil çocuklarla buluşuyor

27.12.2019 09:41 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:41

İstanbul Modern'in İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen Art Maker Lab Öğrenme Merkezi'nde çocuk ve gençler, sanat ve teknolojiyle buluşmaya devam ediyor. "Art Maker Lab Buluşma Etkinlikleri" kapsamında gerçekleştirilen programın 28 Aralık'taki konuğu sanatçı Nergiz Yeşil.

Sanatçı, buatölye çalışmasındabiyoloji ve sanatı teknoloji yoluyla buluşturmayı amaçlıyor. Program Nergiz Yeşil'in "spekülatif tür" kavramı üzerine gerçekleştirdiği sanat çalışmalarını içeren bir sunum ile başlıyor. Çocuklar atölyede mekanik ya da dijital bir araç belirliyor ve bu aracı insansılaştıracak özellikleri tanımlıyorlar. Tasarım sürecinde teknolojik araçlardan ilham alan çocuklar, atölyede kendi spekülatif türlerini hayal ediyor. Bu türlerin nasıl düşündüğünü, diğer canlılarla ve diğer türlerle nasıl iletişim kurduğunu tanımlayan; görünümlerini, genetik kodlarını, iskelet yapılarını ve hareket prensiplerini tarif eden resimlerden bir sanat kitabı yapıyorlar.

"Robotlar Sanat Yapar mı?" ve "Art Maker Lab Buluşma Etkinlikleri" adlı iki farklı eğitim etkinliğini içeren Art Maker Lab Öğrenme Merkezi programı, pazartesi günleri hariç, hafta içi her gün okul grupları ve hafta sonları bireysel katılımcılar için ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. 7-15 yaş arası çocukların katılabileceği Art Maker Lab, müzede özel donanımlara sahip bir mekânda gerçekleştiriliyor. Katılmak için rezervasyon yaptırmak yeterli.

Kaynak: Bültenler