ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi yayın hayatına başladı
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ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi yayın hayatına başladı

08.02.2021 10:15 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:19
ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi yayın hayatına başladı

'ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi', sanat ve tasarım alanında araştırma yapan bilim insanları arasında bir paylaşım ve tartışma ortamı yaratmayı amaçlıyor.

'ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi', sanat ve tasarım alanında araştırma yapan bilim insanları arasında bir paylaşım ve tartışma ortamı yaratmayı amaçlıyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bilimsel hakemli dergisinin, ilk sayısı Haziran 2021'de yayınlayacak.

Yılda iki kez haziran ve aralık aylarında yayımlanacak olan ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi, sanat ve tasarım ile ilgili disiplinler arası makaleleri okuyucular ile buluşturmayı amaçlıyor. 'Uluslararası Akademik Hakemli Dergi' statüsündeki yayın, açık erişim felsefesine uygun olarak faaliyet gösterecek.

"ÖNEMLİ BİR DEĞER OLUŞTURACAK"

'ART/icle Sanat ve Tasarım Dergisi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi'nin renklerini barındıran bir düşüncenin ürünü olduğunu ifade eden derginin editörü ve İç Mimarlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Pelin Aykut, "Başlangıçların güçlüklerinin bilincinde olarak, önümüzdeki zorlu sürecin, ancak ekip çalışmasıyla üstesinden gelebileceğimizin farkındayız. Haziran 2021'de ilk sayısını verecek olan dergimizin, yola çıkarken aldığımız kararlar doğrultusunda tüm temel ilkelerine bağlı kalarak, zaman içinde çok daha iyi noktalara ulaşacağına ve fakültemizi temsil eden önemli bir değer oluşturacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Derginin yazı dilinin Türkçe ve İngilizce, makale değerlendirme sürecinin ise 60 gün olduğuna değinen Aykut, "Her makale en az iki doktoralı hakem tarafından değerlendirilecek, bir kabul, bir ret gibi eşitlik olduğunda üçüncü hakem görüşü istenecektir. Tüm süreçler, çift körleme esasıyla yürütülecektir. Yazarlardan hiçbir aşamada ve herhangi bir ad altında ücret talep edilmeyecektir" dedi.

Aykut, dergiye kabul edilecek makale başlıklarını ise şöyle sıraladı:

"Plastik sanatlar, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, çizgi film animasyon, yeni medya, mimarlık, iç mimarlık, kentsel tasarım, sanat eğitimi, sanat tarihi, sanat felsefesi ve sosyolojisi, sinema ve televizyon, gastronomi ve mutfak sanatlar moda ve tekstil tasarımı, sahne sanatları."

26 Ocak 2021 tarihinde ilk sayı için makale çağrısına çıkan derginin yayın kurulu başkanlığını İGÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp, editörlüğünü Dr. Ögr. Üyesi Pelin Aykut, yazı işleri müdürlüğünü ise Dr. Ögr. Üyesi Çağlayan Hergül üstleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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