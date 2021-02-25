"Art Hackathon" farklı disiplinlerden sanatçıları 5-7 Mart tarihlerinde bir araya getirecek
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"Art Hackathon" farklı disiplinlerden sanatçıları 5-7 Mart tarihlerinde bir araya getirecek

25.02.2021 17:55 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:58

Art Hackathon, farklı disiplinlerden sanatçıları buluşturacak.

Art Hackathon, farklı disiplinlerden sanatçıları buluşturacak.

"Sanat Pazaryeri" temasıyla herkes için ulaşılabilir sanat ortamı sunan Art.Ist Sauna ve Women in Games Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilecek Art Hackathon, Türkiye'nin dört bir yanından oyun dünyasında yer almak isteyen gençleri, farklı disiplinlerden sanatçıları ve psikologları 5-7 Mart tarihlerinde karma bir etkinlikte bir araya getirecek.

Geliştiricilerin, sanatçıların ve psikologların 5-7 kişilik gruplar halinde bir araya gelip 48 saat boyunca çalışarak sanatı kodlayacağı etkinliğin başvuruları, 1 Mart'ta sona erecek.

Women in Games Türkiye'nin, video oyun endüstrisinde üretmek, değer zincirine katkıda bulunmak ve sektörde yer almak isteyenler için düzenlediği karma etkinlik, oyun kültürünü merak eden, sanata ilgi duyan ve pandemi döneminde izole olmayan interdisipliner bakış açısı ile karşılaşılan sorunlara oyunla çözüm bulmaya ve farkındalık yaratmaya çalışacak.

Teması "izolasyon" olarak belirlenen Art Hackathon, resim, heykel, grafiti gibi farklı disiplinlerden sanatçıları McArt.Ist Art Incubation Center iş birliğiyle geliştiriciler ile buluşturacak.

Bu çerçevede geliştirilen oyunlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nden itibaren Art.Ist.Sauna'da sanat eseri olarak sergilenmeye başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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