Art Car Contemporary Istanbul'a Damgasını Vurdu!



Türkiye'de ilk kez sergilenen BMW Art Car/Sanat Otomobili'ni görmeye gelenler arasında BMW / MINI / BMW Motorrad Genel Müdürü Ayhan Ölçer'in yanı sıra Cem Yılmaz, Ozan Güven, Şeyma Subaşı, Hilal Kosif Piles, Hakan Kosif, Leyla Alaton, Dilek Hanif, Ayşegül Toplusoy, Ali Güreli, Bedri-Sibel Baykam, Metin Uca, Mahmut Nüvit Doksatlı, Raşit Bağzıbağlı, Elif Dürüst, İzzet Öz, Selin Demiratar, Sedefhan Oğuz, Murat Güloğlu, Levent Erden, Koray Erkaya, Faruk Bil, Esra Ekmekçi, Arhan Kayar, Zeki Kadirbeyoğlu, Muzaffer Yıldırım, Kasim Zoto, Begüm Gazioğlu, Özlem Süer, İrem Güreli Demirer gibi ünlü isimler de yer aldı.

Bu yıl 12.'si gerçekleşen Contemporary Istanbul kapsamında, sanatçı Esther Mahlangu'nun tasarladığı BMW Art Car/Sanat Otomobili sergileniyor. 25 yıl önce BMW Art Car Projesi'nde yer alan ilk kadın sanatçı olan Mahlangu'nun BMW parçaları üzerine yaptığı desenler, Afrika geleneği ile BMW ruhunu buluşturuyor. Borusan Otomotiv'in BMW markasıyla co-sponsor olduğu Contemporary Istanbul kapsamında sergilenen BMW Art Car/Sanat Otomobili, 17 Eylül Pazar akşamına kadar İstanbul Kongre Merkezi B1 katında ziyaret edilebilir.

Esther Mahlangu'nun da üyesi olduğu, Güney Afrika'daki Ndebele kabilesinin kadınları; evlilik ve diğer kutlamalarda evlerinin dış duvarlarını ince desenlerle ve grafiklerle süsleyerek adeta aktif bir iletişim panosu olarak kullanıyorlar. 10 yaşında, annesinin ve büyükannesinin rehberliğinde resme başlayan Mahlangu ise, evlerin dış duvarlarıyla sınırlı bu geleneksel sanatı çeşitli kaplardan halılara, gündelik yaşamda kullanılan farklı objelerin yüzeylerine taşıyarak yepyeni bir boyuta taşıyor.

81 yaşındaki sanatçı, "Resim yapmak benim kanımda var. Boyama tekniğimi annem ve büyükannem öğretti. Görüntüler ve renkler zaman içerisinde değişti ve çok sayıda farklı yüzeye resim yaptım fakat boyamayı hep sevdim. BMW parçaları üzerine yaptığım desenler, Afrika geleneği ile BMW ruhunu buluşturuyor. BMW boyanacak panelleri bana ilk gönderdiğinde tasarımı hemen kafamda canlandı ve sadece başlamak istedim! Önce yüzeyi tanımak için küçük parçalardan başladım, sonrasında ise tasarım panel çizgilerini takip ettiğinden geri kalanı kolay oldu" diyor. Sanatçı "Sanatım beni dünyanın dört bir yanına taşıdı, çok yer gördüm, çok sayıda duvara ve nesneye resim yaptım ve çalışmalarım çok sayıda müzede yer aldı ama ben hala Güney Afrika'daki Mpumalanga'dan Esther Mahlangu'yum" diye de ekliyor.

25 yıl önce BMW Art Car Projesi'ne katılan ilk kadın sanatçı olan Esther Mahlangu; 1991 model bu aracın gövdesini Ndebele sanatının tipik özelliği olan parlak renkler ve benzersiz motiflerle süsleyerek bir BMW Sanat Otomobili'ne dönüştürdü.