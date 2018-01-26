Art Arda Yaşanan Trafo ve Pano Yangınlarının Nedeni Belli Oldu

Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde son günlerde aynı yerde arka arkaya trafo ve pano yangınları yaşanmasına 350 konutun enerji ihtiyacını karşılayacak güçteki trafoya 150 konuttan gelen 'aşırı yükün' neden olduğu açıklandı. Dicle Elektrik yetkilileri, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde panosu yanan trafonun 350 konutun enerji ihtiyacını karşılayabilecek 400 KVA gücünde olduğunu ancak buna rağmen ilçedeki 150 konutun tükettiği enerjinin bunun da üzerine çıkması nedeniyle trafonun zarar gördüğünü belirtti.

Bir yandan Dicle Elektrik hizmet bölgesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yönetmelikleri doğrultusunda gerçekleştirilen yatırımlar ile enerji şebekesi oldukça güçlendirilirken, diğer yandan bilinçsiz tüketim ve kaçak kullanıma dayalı israf nedeniyle enerji sistemi zarar görüyor. Bölge genelinde yapılan yatırımlar sonucunda yıl genelinde yaşanan trafo ve pano yangınlarının azalmasına rağmen, bazı tüketicilerin hakkı olmayan düzeyde aşırı enerji talep etmesi ve özellikle trafo ve panolara yapılan dış müdahaleler nedeniyle sorunlar yaşanabiliyor.

Trafo 350 konuta yetecek güçteydi

Son olarak Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Karşıyaka Mahallesi'nde 150 konutu besleyen 400 KVA gücündeki trafonun panosu ile kablolarının yanmasına neden olan olaylar da ibretlik oldu. Dicle Elektrik Dağıtım mühendislerinin verdiği bilgiye göre, söz konusu trafo, aşırı tüketim nedeniyle zorlandı ve ısınan trafoyu koruyacak termik manyetik şalterin 3. şahıslarca 'sık sık atmasın' diye başka bir malzeme ile değiştirilmesi yüzünden yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan pano, Dicle Elektrik ekipleri tarafından aynı gün içerisinde değiştirildi ve mahalleye elektrik verildi. Aynı ilçede, bu kez Evciler mahallesinde bir trafo panosu yandı. Bu panoda da standartlara uygun şalter, mahalle sakinleri tarafından panoya müdahale edilerek sökülmüş ve yerine 'sahte' şalter takılmış olduğu anlaşıldı. Aşırı enerji yükü oluşması durumunda trafoyu yanmaktan koruyacak şalter yerinde olmadığı için, yerine konan sahte şalter iş görmedi ve elektrik panosu yandı. Dicle Elektrik, burada da panoyu yenisi ile değiştirdi.

"Elektriği amacına uygun kullanın"

Yanan trafo ve şalterle ile ilgili açıklama yapan Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Memet Bulut, trafo ve panolara dışarıdan yapılan müdahalelerin çok riskli olduğuna dikkat çekerek, "Havaların soğumasıyla birlikte elektrik maalesef amacının dışında ısınmada kullanılıyor. Şirket olarak 150 konutun olduğu bir mahalleye 350 konuta yetecek trafo koyduğumuz halde hem buradaki aşırı tüketim, hem de bilinçsiz bir şekilde trafoya yapılan dışarıdan müdahaleler büyük sorun ve zarar oluşturuyor. Kimsenin elektrik sistemlerine müdahale etmemesi gerek. Bu hem ölüm riski taşıyan bir davranış, hem de başka insanların haklarına karşı büyük bir haksızlık. Buradaki bilinçsizlik, en büyük zararı yine insanların görmesine neden oluyor. Vatandaşlarımız elektriği israf etmeden ve enerji sistemlerinden uzak durarak amacına uygun kullanmalıdır" dedi. - MARDİN