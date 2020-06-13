Arsuz yolunda sona gelindi
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Arsuz yolunda sona gelindi

HATAY Valisi Rahmi Doğan Samandağ Arsuz arası yapımı devam eden yolun sona gelindiği trafik işaretlemelerinin yapıldığını söyledi.

Arsuz yolunda sona gelindi
13.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:58

HATAY Valisi Rahmi Doğan Samandağ Arsuz arası yapımı devam eden yolun sona gelindiği trafik işaretlemelerinin yapıldığını söyledi.Turizm açısından oldukça önemli bir yol olan Samandağ- Arsuz yolunun trafik işareti ve yol çizgilerinin yapıldığına dikkat çeken Hatay Valisi Rahmi Doğan, Temmuz ayında yolun trafiğe açılacağını belirtti. Doğan,  "Yolu 80 milyona ihale etmiştik. Ama beklenmedik hesaplarla biraz maliyet artışı oldu. Bu maliyet artışını vekillerimizin Ankara'da yapmış oldukları girişimlerle o açığı da kapatmış oldular. Yol bitti şuanda trafik işaretlemeleri yapılıyor çizgiler çiziliyor. Bisiklet yolunu ayıran aparatlar döşeniyor. Tabi ki bölgenin çok dağlık bölge olması sebebiyle de dağdan gelecek kaya parçalarını da durdurabilmek için de bir ihale yapmak durumunda kaldık. Çelik hasırlarla bu dağları giydirme yaptık. Duvarlara tel örgülerle koruma bantları oluşturduk. Temmuz ayının ilk haftası hazır hale gelecek. İçişleri Bakanımızın programının uygunluğuna göre Temmuz ayının ilk haftası veya ikinci haftası bu yolun açılışını da yapacağız" dedi.


Kaynak: DHA

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