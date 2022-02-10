Arsuz Kaymakamlığı tüp bebek tedavisine maddi destek sağlayacak

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Arsuz Kaymakamlığı, ilçede doğal yollarla çocuğu olmayan ailelere, tüp bebek tedavisinde maddi destek sağlanacağını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Tüp Bebek Tedavi Desteği Projesi kapsamında İskenderun'da özel bir hastaneyle anlaşma yapıldığı belirtildi.

İlçede ikamet eden ve normal yollarla bebekleri olmayan ailelere maddi destek sağlanacağı ifade edilen açıklamada, başvuruların Arsuz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması gerektiği kaydedildi.