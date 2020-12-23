Arsuz'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satışını yapanlara yönelik Karaağaç Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada, 244 gram esrar, 34 yeşil reçeteye tabi hap ile hassas terazi ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli