Arsuz'da turizm toplantısı yapıldı

08.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:44

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı'nın ev sahipliğinde turizm konulu toplantı gerçekleştirildi.

Sarı, kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen programda, ilçenin son zamanlarda turizmde ivme kazandığını söyledi.

Yapımı kısa süre sonra tamamlanacak Samandağ-Arsuz yolu ile Hatay Deniz Otobüsü Seferleri planının kente ayrı bir katkı sunacağını belirten Sarı, doğa sporlarını da önemsediklerini ifade etti.

Toplantıya, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör ile Hatay Müze Müdürü Nalan Yastı da katıldı.

Kaynak: AA