Arsuz'da sahil güvenlik dalgıçları deniz dibini temizledi - Haberler
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Arsuz'da sahil güvenlik dalgıçları deniz dibini temizledi

Arsuz'da sahil güvenlik dalgıçları deniz dibini temizledi
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın Arsuz ilçesinde sahil güvenlik dalgıçları deniz dibi temizliği gerçekleştirdi.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde sahil güvenlik dalgıçları deniz dibi temizliği gerçekleştirdi.

İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Dalgıçlar, deniz dibinden araç lastiği ve atıkları karaya çıkardı.

Kirliliğinin önlenmesine yönelik faaliyetlere devam edileceği belirtildi.

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

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