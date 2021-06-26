ARSUZ'DA RHOSSUS ANTİK KENTİ PROJESİ TAMAMLANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ARSUZ'DA RHOSSUS ANTİK KENTİ PROJESİ TAMAMLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın Arsuz ilçesinde Rhossus Antik Kenti projesi kapsamında Akdeniz Caddesi, araç trafiğine kapatıldı.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde Rhossus Antik Kenti projesi kapsamında Akdeniz Caddesi, araç trafiğine kapatıldı. Arsuz Kaymakamlığı, Arsuz Belediyesi ve DOĞAKA işbirliği ile gerçekleştirilen Rhossus Antik Kent projesi tamamlandı. Arsuz 'un değerine değer katacak proje düzenlenen törenle hizmete alındı. Eski Arsuz Köy İçi olarak bilinen Akdeniz Caddesi araç trafiğine Cuma günleri saat 17: 00'den Pazartesi sabahına kadar araç trafiğine kapatıldı. Ziyaretçiler kafeler, restoranlar, hediyelik eşya-takı, doğal ürünler stantlarının ve sokak müziği seslerinin yükseldiği sokakları yürüyerek gezebilecek.

Etkinlikte konuşan Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, " Rhossus Antik Kent projesi, kaymakamlığımızın proje sahipliğinde, belediyemizin ortaklığıyla DOĞAKA tarafından hibelendirilerek hayata geçirilmiştir. Başlangıç bütçemiz 1 milyon 125 bin lira olmuş ve katkı payından belediyemiz sağlamıştır. Bu çerçevede 2 sokakta çeşitli peyzaj düzenlemeleri yapılmış, 48 evin dış bakım çalışmaları yapılmış, mavi beyaz boyanmış, duvar resimleri yapılmış ve bir takım dokunuşlarla bu hale getirilmiştir. Burada çok kişinin emeği var. Onlara ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel sokağın, ilçemize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ARSUZ'DA RHOSSUS ANTİK KENTİ PROJESİ TAMAMLANDI
ARSUZ'DA RHOSSUS ANTİK KENTİ PROJESİ TAMAMLANDI
ARSUZ'DA RHOSSUS ANTİK KENTİ PROJESİ TAMAMLANDI
ARSUZ'DA RHOSSUS ANTİK KENTİ PROJESİ TAMAMLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Muharrem İnce Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Şevval Şahin Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Mert Müldür Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ARSUZ'DA RHOSSUS ANTİK KENTİ PROJESİ TAMAMLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 14:51:15. #1.14#

title