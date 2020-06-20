Arsuz'da kayısı hasadı başladı HATAY'ın Arsuz ilçesinde aramosı ve büyüklüğü ile bilinen kayısının hasadı başladı.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde aramosı ve büyüklüğü ile bilinen kayısının hasadı başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, kentin 31 bin 593 ton kayısı üretimiyle Türkiye'de üretimde 5'inci sırada olduğunu söyledi.

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı ile İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, kayısı hasadını yerinde inceleyerek, çiftçilerden hasat ve ürün hakkında bilgi aldı. Arsuz kayısısının aroması ve büyüklüğü ile fark yarattığını vurgulayan Çolakoğlu, "İlçede Kurtbağı, Derekuyu, Karagöz, Üçgüllük Ada mahalleleri gibi belirli bir bölgesinde yetişen ve hem aroması hem de büyüklüğü ile fark yaratan Arsuz kayısısı çok meşhurdur" dedi.

'TÜRKİYE'NİN EN İYİ KAYISI MERKEZİ'

Arsuz'un Türkiye'nin en iyi kayısı merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerlediğine dikkat çeken Ergün Çolakoğlu, "Arsuz'da yetiştiriciliği yapılan önemli çeşitlerimizden 'sakıt' cinsi Akdeniz bölgesinin geçici sofralık kayısı çeşididir. Ülkemizde 125 bin 756 hektar alanda, 750 bin ton kayısı üretimi yapılmaktadır. Hatay ilimizde ise Arsuz ilçemiz başta olmak üzere toplam 8 ilçemizde 19 bin 637 hektar alanda 31 bin 593 ton kayısı üretimi ile Türkiye'de üretimde 5'inci sırada bulunmaktadır" diye konuştu.

Kaynak: DHA