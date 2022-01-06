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Arsuz'da kaçakçılık operasyonu

Arsuz'da kaçakçılık operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Arsuz ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 19 kilo 300 gram kıyılmış kaçak tütün, 5 bin 800 adet kaçak makaron ele geçirildi.

ARSUZ, HATAY (İHA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 19 kilo 300 gram kıyılmış kaçak tütün, 5 bin 800 adet kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gözcüler Mahallesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, naylon şeffaf poşetler içerisine konulmuş 19 kilo 300 gram bandrolsüz kaçak tütün, 5 bin 800 adet kaçak makaron ele geçirildi.

Araç sürücüsü A.K. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

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