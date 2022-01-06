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Arsuz'da kaçak tütün ve makaron operasyonu

Arsuz'da kaçak tütün ve makaron operasyonu
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Arsuz ilçesindeki kaçak tütün ve makaron (filitleri sigara kağıdı) operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Arsuz ilçesindeki kaçak tütün ve makaron (filitleri sigara kağıdı) operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Gözcüler Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.

Araçtaki aramada 19 kilogram kaçak tütün ile 5 bin 800 makaron ele geçirildi.

Sürücü A.K, gözaltına alındı.

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AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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