Arsuz'da kaçak tütün ve makaron operasyonu
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Arsuz ilçesindeki kaçak tütün ve makaron (filitleri sigara kağıdı) operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Arsuz ilçesindeki kaçak tütün ve makaron (filitleri sigara kağıdı) operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Gözcüler Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.
Araçtaki aramada 19 kilogram kaçak tütün ile 5 bin 800 makaron ele geçirildi.
Sürücü A.K, gözaltına alındı.
AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet