Arsuz'da İçme Suyu Yenileme Çalışmaları Sürüyor

İnsanların yaşam kaynağı olan içme ve kullanma suyunu sağlıklı bir şekilde vatandaşlara ulaştırmak adına mücadelesinin devam ettiğini bildiren Genel Müdürlük, Hatay genelinde vatandaşlardan gelen talep üzerine içme suyu hattı bulunmayan bölgelerin tespit edilerek yeni hat döşeme çalışmalarının yapıldığını açıkladı.

Arsuz ilçesinde yapılan özverili çalışmalar kapsamında bilgi veren İdare, Madenli Mahallesi'nde 63'lük borular ile 50 metre yeni hat döşendiğini ve Büyükdere Mahallesi'nde 40'lık borular ile 150 metre yeni içme suyu hattının döşenerek su sorunu yaşayan mahalle sakinlerinin sıkıntıların giderildiğini aktardı.

Kaynak: Bültenler