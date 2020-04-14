Arsuz'da ceza infaz kurumu memurlarının kaldığı tesislerde inceleme Arsuz Kaymakamı Mustafa Sarı ile İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ceza infaz kurumu personellerinin kaldığı tesislerde incelemede bulundu.

Arsuz Kaymakamı Mustafa Sarı ile İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ceza infaz kurumu personellerinin kaldığı tesislerde incelemede bulundu.

İskenderun T ve M tipi Ceza İnfaz Kurumundan 180 personelin kaldığı tesislere gelen Kaymakam Sarı ve Başsavcı Çelikkol, burada yetkililerden bilgi aldı.

Salgına karşı alınması gereken önlemlerin gözden geçirildiği incelemede, Sarı ve Çelikkol'a cezaevi müdürleri de eşlik etti.

Kaynak: AA