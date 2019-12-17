Arsuz'da arıza veren abone şebekesi yenilendi

17.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:51

Vatandaşların temiz ve sağlıklı bir içme suyundan yararlanması adına Hatay genelinde verilen mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Genel Müdürlük, Arsuz İlçesinde yapılan bakım onarım ve yenileme çalışmaları ile vatandaşların rahata kavuştuğunu aktardı.

Arsuz ilçesinde yapılan çalışmalar kapsamında bilgi veren İdare, Kurtbağı Mahallesi'nde bölge sakinlerine iletilen sürekli arıza veren içme suyu hattını yenilemek amacıyla 40'lık borular 80 metre yeni içme suyu hattının döşendiğini bildirdi.

Kaynak: Bültenler