Arsuz'da araç yangını
Hatay'da park halindeyken motor kısmı alev alan hafif ticari araçta hasar oluştu.
Olay, Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede park halindeki hafif ticari aracın motor kısmı bir anda alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alınan yangında aracın motor kısmında hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı