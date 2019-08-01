Arsuz'da 5 ton levrek denize karıştı

Arsuz'da 5 ton levrek denize karıştı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde balık üretim çiftliğindeki ağlarda oluşan yırtık nedeniyle yaklaşık 5 ton balık denize karıştı.

1.08.2019 02:30
Arsuz'da 5 ton levrek denize karıştı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde balık üretim çiftliğindeki ağlarda oluşan yırtık nedeniyle yaklaşık 5 ton balık denize karıştı.
Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir balık üretim tesisinin kullandığı ağlarda yıpranma kaynaklı yırtık oluştu.
Gittikçe açılan ağlardan yaklaşık 5 ton levrek İskenderun Körfezi'ne karıştı.
Durumu öğrenen vatandaşlar, kıyılarda balık tutmaya çalıştı.

Kaynak: AA
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