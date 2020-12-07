Arsuz Belediyesi'nde 3 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
07.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:24
Arsuz Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli 3 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını bildirdi.
Arsuz Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli 3 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli 3 personelin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Söz konusu müdürlüğün tedbir amaçlı bir hafta kapatılması kararının alındığı ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli