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Arslantürk: "Ürettiğimiz fındık ihracata yetmiyor"

2020 ürünü fındık dallarda belli olmaya başlandı ama, rekoltenin geçen yıla göre daha az olması ihtimaline karşı üreticilerin bahçelerine girerek verimi arttırmak için çaba göstermeleri istendi.

Arslantürk:
14.05.2020 14:43 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:43

2020 ürünü fındık dallarda belli olmaya başlandı ama, rekoltenin geçen yıla göre daha az olması ihtimaline karşı üreticilerin bahçelerine girerek verimi arttırmak için çaba göstermeleri istendi.

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, TÜİK'in son verilerine göre 728 bin hektarlık bir fındık bahçesinin yer aldığı ülkemizde, ortalama verimin dekarda 100 kg'ın altında olduğuna dikkat çekerek, "Fındık bir dünya ürünü. En fazlası da, en iyisini de biz de. Ama son 10 yılın ortalamasına göre yıllık 650 bin ton dolayında fındık üretiyoruz. Bu miktar artık yetmiyor" dedi.

"Çok çalışıp çok üretmeliyiz"

Arslantürk, üretilen fındığın ihracata yetmediğini bu nedenle çok çalışıp çok üretmemiz gerektiğini kaydederek "Gerçek ortada. Bu ihraç sezonunda dış piyasa fındık satışımız 330-340 bin ton iç, yani 660-680 kabukluya tekabül eden bir miktar olacak. Bu fındık ihracat tarihinin rekoru demektir. Bu da gösteriyor ki, ortalama üretimimiz iç tüketimi bırakın, nerede ise ihracata yetmeyecek durumda. Onun için daha çok çalışmalı, daha çok üretmeli, daha çok satmalı ve daha çok kazanmalıyız. Bunun için de üreticimiz bahçesindeki fındığa emek vermeli. Bakım yapmalı. Hastalıklarla mücadele etmeli ve dekarda üretime ilk etap da asgari 150 kilonun üzerine çıkarıp, toplamda yıllık üretimimizi 1 milyon tonun üzerine taşımalıdır. Kaliteli olarak yapılacak bu üretimi Türk ihracatçısı rahatlıkla satar" diye konuştu.

"Bilinçli zirai mücadele yapalım"

Arslantürk, Korona virüsü ile sağlık mücadelesinin yapıldığı bu dönemde köyünde, bahçesinde olan üreticilere, Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı İkisu Mahallesi'nde oluşturulan örnek bahçede yabancı ot temizliği yaparken, çağrıda bulunarak "Bundan 17 yıl önce bir Ordu eserinden esinlenerek, 'Bahçeye gel bahçeye, Dolu Fındık Bulursun' türküsü ile yola çıktığımız fındıkta verim ve kaliteyi arttırma mücadelesi bize bahçesine emek veren üreticinin verimi artıyor, para kazanıyor. Türkiye kazanıyor. Onun için fındığın dalda oluşmasının ilk aşamasını yaşadığımız şu günlerde hastalık ve zararlıları karşı mücadele edelim. Külleme, kahverengi ve yeşil kokarca ile mücadele verelim. Ama bunu bilinçli yapalım. Uzmanlarından bilgi alalım, danışalım" dedi.

Arslantürk, Türkiye'nin 2019 yılında 800 bin tona yakın fındık ürettiğini belirterek, "İşte gerçek ortada. Türkiye 2019 yılında 800 bin tona yakın fındık üretti. Fiyat 15 liradan başladı, 24 liraya kadar çıktı. Neden çıktı? Pazarı var, satılıyor. O zaman niye daha fazla üretip, daha fazla kazanmak için çaba sarf etmeyelim. Bunun için bahçelerimize girelim, fındığa emek verelim. Emeksiz kazanç olmaz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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