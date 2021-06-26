Arslantepe'nin Unesco Dünya Kalıcı Listesine Girmesinde Sona Yaklaşılıyor
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Arslantepe'nin Unesco Dünya Kalıcı Listesine Girmesinde Sona Yaklaşılıyor

Arslantepe'nin Unesco Dünya Kalıcı Listesine Girmesinde Sona Yaklaşılıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Milattan Önce 5 bin yıllara kadar tarihlenen bir merkez olan Arslantepe'nin UNESCO Kalıcı Listesine alınması noktasında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yapmış olduğu görüşmeler olumlu geçiyor.

Milattan Önce 5 bin yıllara kadar tarihlenen bir merkez olan Arslantepe'nin UNESCO Kalıcı Listesine alınması noktasında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yapmış olduğu görüşmeler olumlu geçiyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan Arslantepe'nin Kalıcı Listeye alınmasına yönelik olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve UNESKO temsilcileriyle yapmış oluğu görüşmeler neticesinde 18-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olan toplantılarda Arslantepe'nin kalıcı listeye alınması görüşülecek.

Büyük bir tarihin yattığı Arslantepe Arkeolojik kazı bölgesinde, Devletin, bürokrasinin ve siyasi kuruluşların kökenini ispatlayan, bilinen en erken ve tek arkeolojik alan olan Arslantepe Höyüğü, bir çok medeniyetin iskan ettiği ve iz bıraktığı, dünya çapında tanınan bir kültürel miras. 2014 yılında, Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın öncülüğünde yapılan çalışmalar ile UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınmış olan Arslantepe Arkeolojik Alanı, Dünya Mirası listesine girme yolundadır. 18-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve UNESCO temsilcileri ile yapılacak olan toplantılarda, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine girmesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2022 yılının Arslantepe yılı ilan edilmesi konuları görüşülecektir.

Görüşmelerin olumlu geçmesi ile birlikte Arslantepe arkeolojik kazı alanı UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine girerken, 2022 yılı ise Arslantepe yılı ilan edilmiş olacak.

Kaynak: Habermetre

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