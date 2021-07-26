Arslantepe Höyüğü UNESCO listesinde
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Arslantepe Höyüğü UNESCO listesinde

Arslantepe Höyüğü UNESCO listesinde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca, Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Arslantepe Höyüğü'nün Türkiye'nin 19'uncu varlığı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildiği duyuruldu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca, Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Arslantepe Höyüğü'nün Türkiye'nin 19'uncu varlığı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildiği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; M.Ö. 4'üncü bin yıl boyunca Doğu Anadolu ve Mezopotamya toplumlarında devletin oluşum sürecindeki esaslı değişiklikleri gösteren Arslantepe Höyüğü, çevrim içi düzenlenen 44'üncü Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla dünya mirası oldu. Arslantepe Höyüğü'nün, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesi kararında, kültürel gelenekler ve toplumsal değerlerin değişimi, hiyerarşi, sosyal farklılıklar ve ekonomik ayrıcalıklara dayanan yeni sosyal ve siyasi sistemlerin ortaya çıkışına tanıklık etmesi gibi üstün evrensel değerleri etkili oldu. Açıklamada, "Yeni siyasi ilişkiler, anıtsal mimari, idari, teknoloji ve sanat alanında iktidara özgü yeni gelişmelere kaynaklık etmesi; Mezopotamya ve çevresinde, döneminin en kapsamlı kazılmış kamu kompleksini ve böyle bir gelişime dair en iyi şekilde korunmuş örneğini barındırması; Yakın Doğu'da ilk devlet toplumunun ortaya çıkışına istisnai biçimde tanıklık etmesi ve bölge ekonomisini kontrol eden, merkezi bir otorite uygulayan bir yönetimin ortaya çıkışına sahne olması gibi pek çok özelliği Arslantepe Höyüğü'nün dünya mirası olması kararında komite tarafından dikkate alındı" denildi.

BAKAN ERSOY'DAN AÇIKLAMAKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye'nin bir kültür varlığı daha dünya mirası oldu. Arslantepe Höyüğü 44'üncü Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi" ifadelerini kullandı.Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle başlayan kazılarda, 3'te 1'lik bölümde çalışmalar tamamlandı. Geç Kalkolitik Dönemden, Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititlerden Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Geçmiş yıllardaki kazılarda Geç Hitit Dönemi'ne ait, girişinde aslan heykelleri ve devrilmiş kral heykelinin bulunduğu höyükte, dünyanın ilk yağmur drenaj hattı gibi şehir alt yapısı bulunan kerpiçten saray ve 2 bini aşkın mühürle, Anadolu'da 'İlk Şehir Devleti'nin yapıları ortaya çıkarıldı.

Arslantepe Höyüğü UNESCO listesinde
Arslantepe Höyüğü UNESCO listesinde
Arslantepe Höyüğü UNESCO listesinde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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