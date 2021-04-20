Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye alınması bekleniyor

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesinde yer alan ve ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı merkez olan Arslantepe Höyüğü'nün, kalıcı listeye alınmasının en büyük beklentileri olduğunu bildirdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesinde yer alan ve ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı merkez olan Arslantepe Höyüğü'nün, kalıcı listeye alınmasının en büyük beklentileri olduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesinde yer alan ve 7 bin yıllık geçmişiyle aristokrasinin doğduğu, ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı merkez olan Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye alınıp alınmaması 16-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında online toplanacak UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin toplantısından çıkacak kararla netlik kazanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güder, Louis Delaporte başkanlığındaki Fransız ekip tarafından 1931 yılında ilk arkeolojik kazı çalışmalarının başladığını hatırlatarak, Arslantepe Höyüğü'nün 2014 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Geçici Listesine aldığını kaydetti.

Güder, UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin toplantısından olumlu bir karar beklediklerinin altını çizdi.

Geç Kalkolitik Dönem'den, Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe Höyüğü'nün, Hititlerden Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını aktaran Güder, şöyle devam etti:

"Malatya'nın 7 kilometre kuzeydoğusunda Fırat Nehri'nin batı kıyısı yakınındaki Orduzu'da bulunan Arslantepe Höyüğü M.Ö. 5000 yıllarından M.S. 11. yüzyıla kadar yerleşim gördü. 5 bin veya 7 bin yıllık bir tarihten ve yerleşkeden bahsediyoruz. Arslantepe Höyüğü'nün Dünya Miras Kalıcı Listesine dahil edilmesi noktasında Battalgazi Belediyesi olarak diğer tüm paydaşlarımızla birlikte, 2 yıldan beri çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. 16-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında Dünya Miras Komitesi online toplanacak. Bu toplantıda hayırlı ve güzel karar bekliyoruz. En eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye alınması en büyük beklentimiz. Arslantepe Höyüğü'nü uluslararası arenada güzel günler bekliyor."

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda, Arslantepe Höyüğünü konu alan bir toplantıya iki hafta önce katıldığını belirten Güder, toplantıda Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye dahil olmasının görüşüldüğünü ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş