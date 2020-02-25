Arslanköy'ün Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 100'üncü yılına doğru

25.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:14

Toroslar Belediyesince, 1 Mart Arslanköy'ün Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 100'üncü yıl dönümünde kutlama programı düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kutlama programları kapsamında şiir ve kros yarışları yapılacak, fener alayı yürüyüşü düzenlenecek.

Torosların 1500 rakımdaki Arslanköy Mahallesi'nde 29 Şubat Cuma günü mahalle sakinlerinin katılabileceği kros yarışlarında, büyük erkekler ve kadınlar ile genç erkekler ve kadınlar kategorisinde müsabakalar oynanacak.

Kutlama programları aynı gün içerisindeki fener alayı yürüyüşüyle devam edecek.

Arslanköy'ün Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 100'üncü yıl dönümü, 1 Mart Pazar günü mahalledeki tören alanında gerçekleşecek etkinliklerle kutlanacak.

Şiir ve kros yarışlarında dereceye girenlere para ödülü verilecek.

Kaynak: AA