Arslan: "Ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz"

İmalat sanayi sektörü endeksinin geçtiğimiz yıl şubat ayına göre yüzde 9.3 artmasının sevindirici olduğunu söyleyen BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, "Üretmeye ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

İmalat sanayi sektörü endeksinin geçtiğimiz yıl şubat ayına göre yüzde 9.3 artmasının sevindirici olduğunu söyleyen BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, "Üretmeye ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

TÜİK tarafından açıklanan şubat ayı sanayi üretim rakamlarının Türkiye adına sevindirici olduğunu kaydeden Arslan, "Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sanayi üretimi yüzde 8.8, imalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 9.3 arttı. Pandemiye rağmen yaşanan bu artış, Türkiye sanayisinin ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi. Devletimizin koyduğu kurallar ve işletme olarak aldığımız üst düzey önlemler ile üretmeye devam ediyoruz. Ekonomik olarak tüm dünyanın ciddi sorunlar yaşadığı pandemi döneminde bile üretim rakamlarında artış gözlemleniyorsa, bu Türk sanayisinin ayaklarının yere sağlam bastığının bir göstergesidir. Sanayi üretim rakamlarının artmasına paralel olarak ihracat rakamlarımızın da her geçen gün artış göstermesi, biz üreten sanayicileri gururlandırıyor" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı