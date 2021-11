Arslan, Ulaştırma Bakanıyla Turistik Doğu Ekspresi görüştü!

KARS (İHA) - Kars Milletvekili ve 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haber leşme Bakanı Ahmet Arslan, pandemi nedeniyle uzun bir süredir seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi'nin yeniden hizmete girmesi için Bakan Karaismailoğlu ile bir araya geldi.

Kars'ın talep ve projelerinin de ele alındığı ziyarette Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Doğu Ekspresi seferlerinin her gün karşılıklı olarak kesintisiz devam edeceğini, Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin de tekrar başlatılması için çalışma yaptıklarını ve başlama tarihinin müjdesini yakında vereceklerini ifade etti.

Ahmet Arslan ziyaret sonrası konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nu ziyaretimde; Ülkemiz genelinde devam eden ve planlanan projeleri istişare ederek, yaptıkları çalışmalarda başarılar diledim. Kars milletvekilleri olarak, Pandemi nedeniyle durdurulan Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin tekrar başlatılması isteğimize istinaden Doğu Ekspresi seferlerinin 12 Temmuz itibariyle her gün karşılıklı olarak başlatılmış olmasından dolayı teşekkür edip; Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin de bir an önce başlatılmasını beklediğimizi tekrar ifade ettim. Bakanımız "Doğu Ekspresi seferlerinin her gün karşılıklı olarak kesintisiz devam edeceğini, Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin de tekrar başlatılması için çalışma yaptıklarını ve başlama tarihinin müjdesini yakında vereceklerini" söyledi. Ayrıca Bakan Karaismailoğlu'na; Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ile taşınan ve Kars Lojistik Merkezinde elleçlenen yük miktarının memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, Lojistik Merkezinin ikinci etabıyla ilgili olarak devam eden çalışmalar hakkında bilgi alıp hızlandırılması isteğimi de ilettim" dedi.

Arsan, "Karayolları Kars Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen; Kars-Selim-Sarıkamış-Mescitli yolu BSK tamamlama işi, Karakurt-Horasan Bölünmüş Yolu eksik kısımları, Sarıkamış-Kağızman Bölünmüş Yolu, Kars-Susuz-Ardahan Bölünmüş yolunun eksik kısımları, Kars-Digor-Tuzluca Bölünmüş yolunun devam eden kısımları, Kars-Arpaçay, Kars-Kağızman ve Kağızman-Ağrı yollarının genişletilerek BSK haline getirilmesi işleri için de ayrıca teşekkür ederek, kalan kısımlarının yapımının hızlandırılmasını talep ettim. Sarıkamış-Horasan yolunda biten Şehit Halit Viyadüğü, Kars-Arpaçay yolunda biten Akçalar Köprüsü ile Kars-Kağızman yolunda biten Kırmızıdere Viyadüğü'nün açılışlarını yapmak üzere ilimize davet ettiğim Bakanımız; kısa sürede Kars'a gelerek hemşerilerimiz ile buluşmak istediğini ve selamlarını iletti. Misafirperverliği ve Kars'ımızın talep ve projelerine olan ilgisi nedeniyle Sayın Bakanımıza hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Arslan herkes bilmeli ki, Kars milletvekilleri olarak; Karsımız ve hemşerilerimizin her türlü talep ve ihtiyacını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en üst düzeyde takip etmeye ve çözmeye devam edeceklerini kaydetti. Arslan, başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Bakanlarımıza ve ekiplerine Karslılar adına teşekkür etti. - KARS

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

