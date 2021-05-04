Arslan: "Tam kapanma döneminde de üretime devam ediyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arslan: "Tam kapanma döneminde de üretime devam ediyoruz"

Arslan: 'Tam kapanma döneminde de üretime devam ediyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, tam kapanma döneminde de gerekli tüm önemleri alarak üretime devam ettiklerini söyledi.

BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, tam kapanma döneminde de gerekli tüm önemleri alarak üretime devam ettiklerini söyledi.

Yaşanan pandemi şartlarında gerekli tüm önlemleri alarak çözüm ortaklarının siparişlerini en hızlı şekilde üretmeye devam ettiklerini kaydeden Arslan, "Süreç her ne kadar zor geçse de bizler üretime devam ederek ülkemizin ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Pandemi nedeniyle yapılan zam artışlarına değinen Arslan, "Sektörde yaşanan zam artışları olumsuz etkiler bırakıyor. Bu artışların makul seviyelere çekilmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz. Yaşanan bu olumsuz gelişme ister istemez firmaları etkiliyor. Ülke ekonomisine katkı sağlamak için bizlerin biraz nefese ihtiyacı var" diye konuştu.

Pandeminin birçok ülkede Türkiye'den daha çok olumsuz etkiler bırakmasından kaynaklı olarak üretimde yavaşlama olduğuna dikkat çeken Arslan, "Pandemi özellikle Avrupa ülkelerinde neredeyse üretimi durma noktasına getirdi. Bu durum, ihracat yapan Türk firmaları için önemli bir fırsat oldu. Bu fırsatı iyi değerlendirerek ihracat rakamlarımızı üst seviyelere çekmek için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı geldi
Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı geldi
Tam kapanma kuralına uyanları çıldırtacak görüntüler! Otelde hınca hınç dolu parti pes dedirtti
Tam kapanma kuralına uyanları çıldırtacak görüntüler! Otelde hınca hınç dolu parti pes dedirtti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Hande Erçel Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Caner Erkin Gökhan Töre Burak Yılmaz Yılmaz Vural Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Arslan: "Tam kapanma döneminde de üretime devam ediyoruz" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 14:43:41. #1.14#

title