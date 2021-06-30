Arslan, Samsun TSO'da
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Arslan, Samsun TSO'da

Arslan, Samsun TSO'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nı(TSO) ziyaret etti.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nı(TSO) ziyaret etti.

Halkbank tarafından organize edilen ve güçlü Türkiye'nin güçlü kadınlarının girişimcilik hikayeleri ile yer aldığı, "Üreten Kadınlar" konulu toplantıya katılmak üzere Samsun'a gelen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Bölge Müdürü Erdoğan Özdemir ve beraberindeki heyet ile birlikte, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Arslan, Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Kadir Beytekin ve Süleyman Hızır, Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi tarafından karşılandı.

Arslan'a teşekkür etti

Bafra TSO Meclis Başkanı Nur Aydıner Meral'in de bulunduğu ziyarette Meclis Başkanı Haluk Akyüz, oda projeleri ve yürüttükleri çalışmalar hakkında Arslan'ı bilgilendirdi. Akyüz ayrıca, özellikle pandemi dönemi başta olmak üzere her zaman üreten ve istihdam sağlayan KOBİ'lere desteklerinden dolayı Arslan'a teşekkür etti. Oldukça samimi ortamda gerçekleşen ziyarette Genel Müdür Osman Arslan, misafirperverliklerinden dolayı Samsun TSO yönetimine teşekkür etti. - SAMSUN

Arslan, Samsun TSO'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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