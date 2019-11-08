Arslan: İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanma koşulları esnetilmeli

08.11.2019 18:00 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:00

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanma koşullarının esnetilmesi çağrısında bulunan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Yaklaşık 12 milyon kişi fona başvurmuş ama bunlardan şartları karşılayan 7 milyon kişiye ödeme yapılmış. Bu konuda düzenleme yapılması şart" dedi.