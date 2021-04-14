Arslan: "HAK-İŞ her alanda iddiası olan bir konfederasyondur"

İŞ Konfederasyonu, kültür sanat alanında emeği merkezine alan çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

HAK-İŞ Konfederasyonu, kültür sanat alanında emeği merkezine alan çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Gençlerin emeği, Ebru'nun renklerinde buluştu.

HAK-İŞ Konfederasyonu Kültür Sanat Komitesi tarafından, Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-I) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen "Gençlerin Emeği Ebru'nun Renklerine Yansıyor" Projesinin 8-9-12 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen ve renkli görüntülere sahne olan eğitimler sona erdi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da eğitimlerin son gününe katılarak, kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.

Arslan, "Unutulmaya yüz tutmuş sanat dallarından birisi olan ve UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan Ebru sanatı eğitimleriyle genç üyelerimizi, üyelerimizin eş ve çocuklarını ebru sanatıyla tanıştırdık" dedi.

Projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Arslan, "Bu ebru buluşması projesinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Kültür Sanat Komitemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Konfederasyonumuz çalışma hayatının her alanında olduğu gibi kültür sanat alanında da var olan, iddiası olan bir konfederasyondur" diye konuştu.

Geleneksel sanatların, toplumda birlik ve bütünlük oluşturan, kültürel bağları güçlendiren, geçmiş ve gelecek arasında bağlantı kuran bir köprü niteliği taşıdığını ifade eden Arslan, "Geleneksel sanatların en önemli dalı olan ve UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan Ebru sanatını, üyemiz genç emekçiler, aileleri ve çocukları ile buluşturarak, geleneksel el sanatının yaşatılmasına, genç kuşaklara aktarılmasına, tarihi ve geleceğine sahip nesiller yetiştirilmesine bir katkı sağladığımıza inanıyoruz" dedi.

Arslan, eğitimlere katılan HAK-İŞ'li gençlere de teşekkür ederek, HAK-İŞ olarak, milli ve manevi değerlerine bağlı, kendi öz kültürünü ve sanatını bilen ve uygulama gayreti içerisindeki gençleri görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki aşamalı gerçekleştirilen eğitimlerin ilk aşamasında tüm kursiyerler ebru sanatı için hünerlerini sergileyerek, ortaya güzel motifler çıkarmaya çalıştılar. Çocukların da katıldığı eğitimde renkli görüntüler ortaya çıktı. İlk etaptaki eğitimlerde başarılı olan kursiyerlerle ileri düzey Ebru eğitimi başarıyla tamamlandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı