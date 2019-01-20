Arslan: "Enflasyon Oranında Zam İstiyoruz"

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşerondan kadroya geçen ve KİT'lerde kadro alamamış çalışanların maaşlarına enflasyon oranında zam yapılmasını istediklerini bildirdi.

Arslan, Hizmet-İş Sendikası Antalya Şubesi tarafından düzenlenen temsilciler toplantısında yaptığı konuşmada, taşeron şirketlerde çalışan işçilerin kadrolaşma süreci hakkında bilgi verdi.

Bir dönem taşeron firmalarda çalışan işçilerin hiçbir sosyal haklarının bulunmadığını, yıllık izin kullanamadıklarını, maaşlarının da asgari ücretin altında olduğunu anımsatan Arslan, işçileri sendikalaştırmak için yoğun mücadeleler verdiklerini söyledi.

Sürdürdükleri mücadele sonunda taşeron işçilerin kadrolaştığını anlatan Arslan, taşeron şirketlerde çalışan işçilerin kıdem tazminatlarının, izin, fazla mesai ücretlerinin ve maaşlarının devlet güvencesi altına alındığını kaydetti.

Verdikleri mücadele ile bundan sonra belediyelerin, özel idarelerin, üniversitelerin işçi teminini ihale üzerinden yapamayacaklarını belirten Arslan, kurumların işçi ihtiyacını bünyelerindeki kamu işçisiyle gerçekleştireceklerini vurguladı.

Arslan, AK Parti hükümetlerinde kamuda çalışan memurlara, işçilere, emeklilere enflasyonun altında ücretler belirlenmediğine dikkati çekti.

Taşerondan kadroya geçen işçiler için de enflasyon farkının uygulanmasını istediklerini kaydeden Arslan, şöyle devam etti:

"Hükümetimizden talebimiz taşerondan kadroya geçen arkadaşlarımızın, KİT'lerde çalışan kadro alamamış arkadaşlarımızın ücret zamlarının enflasyon oranında artırılması. Bu bizim en doğal hakkımız. Çalışanların analarının ak sütü gibi hakları olan bir talepleri. Biz bunu sonuna kadar ısrarla savunmaya devam edeceğiz. Bununla da yetinmiyoruz, bütün taşerondan kadro alan arkadaşlarımızdan, KİT'lerde ve bakanlıklarda çalışan arkadaşlarımızdan taleplerini yazılı olarak aldık ve bir imza kampanyasına dönüştürdük. Bunu da inşallah bu ay sonunda hükümetimize sunacağız. Bu düzenlemenin yapılmasını istiyoruz."

Bugüne kadar mücadele ile birçok konuda başarılı sonuçlar elde ettiklerini dile getiren Arslan, talepleri ideolojik bir kavganın aracı olarak görmediklerini, hükümete yapması gereken bir görevi hatırlattıklarını kaydetti.

İşçilerin ücret zamlarında enflasyon oranında artışı önemsediklerini vurgulayan Arslan, "Bu çalışma ile hem çalışanların adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde çalışmasını sağlayacağız hem ücretler arasındaki dengeyi kuracağız, hem de ülkemizin bu içinden geçtiği sıkıntılı süreci birlikte aşmış olacağız." diye konuştu.

"Hangi hükümet hayırlı bir iş yaptıysa onun yanında olduk"

AK Parti döneminde çalışanların haklarının gözetildiğini, talepte bulundukları her alanda iyileştirmeler yapıldığını ifade eden Arslan, Hak-İş olarak bugüne kadar demokrasiden, milletten, toplumdan yana tavır sergilediklerini bildirdi.

Hangi hükümet hayırlı bir iş yaptıysa onun yanında yer aldıklarını söyleyen Arslan, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlara da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"Türel'i destekliyoruz"

Antalya'nın turizmde ve tarımda Türkiye'nin başkenti olduğuna işaret eden Arslan kentin hızlı geliştiğini ve büyüdüğünü söyledi.

Bu gelişmede Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in katkısının büyük olduğunu belirten Arslan, "Antalya'nın nereden nereye geldiğini biliyoruz. Menderes Türel'in yaptığı hizmetleri de biliyoruz. Bu hizmetlerin devamı için Menderes Türel'i destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici de işçilerin her zaman yanında olduklarını, sözde değil, özde yaklaştıklarını ifade etti.

İşçilerin saygınlığını artırmak için başarılı bir çalışma yürüttüklerini belirten Ekici, "Belediyeyi devraldığımızda 41 farklı maaş vardı, işçi temsilcileriyle oturup, bunu 10'a düşürdük. İşçilerimizin sosyal ve özlük haklarını iyileştirmek, onların geleceklerini en iyi şekilde hazırlamak için özenle çalışıyoruz." dedi.

Toplantıya Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Talha Kandil ile sendika temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA