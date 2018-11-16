Arslan'dan SPK Düzenlemesi ile İlgili Değerlendirme
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "(SPK düzenlemesi) Söz konusu değişiklikle birlikte varlık ve ipotek finansmanı fonları tarafından ihraç edilen teminatlı menkul kıymetlerin bankalar tarafından satın alınarak varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracına imkan sağlanmıştır.
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "(SPK düzenlemesi) Söz konusu değişiklikle birlikte varlık ve ipotek finansmanı fonları tarafından ihraç edilen teminatlı menkul kıymetlerin bankalar tarafından satın alınarak varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracına imkan sağlanmıştır." dedi.
Kaynak: Dunya.com