Arslan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'a ziyaret
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Arslan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'a ziyaret

21.12.2020 16:42 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:42
Arslan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'a ziyaret

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı makamında ziyaret etti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Dr. Osman Yıldız, Yunus Değirmenci, Mehmet Şahin ile HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcıları Eda Güner ve Erdoğan Serdengeçti yer aldı.

Ziyaret programında HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanımızın ekonomi ve hukuk alanında başlattığı reforma ilişkin HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından hazırlanan sendikal mevzuat, Covid-19 süreci ve çalışma hayatına ilişkin taleplerimizin yer aldığı HAK-İŞ Konfederasyonu Raporu'nu Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a takdim etti.

Arslan, toplantı kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a raporun içeriğiyle alakalı ayrıntılı bir bilgilendirme yaptı.

Arslan, hükümetin hukuk ve ekonomi alanında yeni bir atılım yapmasını çok önemli bulduklarını belirterek, "Hükümetimizin salgın dönemi boyunca aldığı tedbirleri, politikaları ve reformları önemsiyoruz" diye konuştu.

Toplantıda, toplumun tüm kesimleriyle yakın diyalog ve işbirliği halinde yeni reformların hayata geçirilmesini çok önemsediklerini vurgulayan Arslan, "Sorunların sosyal diyalog temelinde çözümünü önemsiyoruz. Görüşmelerin düzenli olarak devam etmesini istiyoruz" dedi.

Arslan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, emeği geçen tüm bakanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyaretin ardından Arslan, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a, HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, adına yapılan fidan bağışı sertifikasını takdim etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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