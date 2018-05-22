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Arslan: Bankacılık Kreditör Yelpazesini Genişletiyor

Türk bankalarının, kısa vadeli döviz yükümlülüklerini karşılama konusunda yeterli likidite oranına sahip olduğunu belirten Arslan, sektörün vadesi gelen borçlanmalarını da kreditör yelpazesini genişleterek yenilediğini dile getirdi.

Arslan: Bankacılık Kreditör Yelpazesini Genişletiyor

Türk bankalarının, kısa vadeli döviz yükümlülüklerini karşılama konusunda yeterli likidite oranına sahip olduğunu belirten Arslan, sektörün vadesi gelen borçlanmalarını da kreditör yelpazesini genişleterek yenilediğini dile getirdi.

Kaynak: Dunya.com

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