Arslan: Bankacılık Kreditör Yelpazesini Genişletiyor
Türk bankalarının, kısa vadeli döviz yükümlülüklerini karşılama konusunda yeterli likidite oranına sahip olduğunu belirten Arslan, sektörün vadesi gelen borçlanmalarını da kreditör yelpazesini genişleterek yenilediğini dile getirdi.
Türk bankalarının, kısa vadeli döviz yükümlülüklerini karşılama konusunda yeterli likidite oranına sahip olduğunu belirten Arslan, sektörün vadesi gelen borçlanmalarını da kreditör yelpazesini genişleterek yenilediğini dile getirdi.
Kaynak: Dunya.com