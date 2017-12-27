Arslan: Atatürk Havalimanı'na Avm Konut Yok

Ulaştırma Bakanı Arslan, yüzde 73'ü tamamlanan 3. havalimanı bittiğinde Atatürk Havalimanı'nın İstanbul'a nefes aldıracak bir alan olarak düzenleneceğini belirterek, "Herhangi bir şekilde imara açılıp AVM ve konut yapılması söz konusu değil" dedi.

Arslan: Atatürk Havalimanı'na Avm Konut Yok

Ulaştırma Bakanı Arslan, yüzde 73'ü tamamlanan 3. havalimanı bittiğinde Atatürk Havalimanı'nın İstanbul'a nefes aldıracak bir alan olarak düzenleneceğini belirterek, "Herhangi bir şekilde imara açılıp AVM ve konut yapılması söz konusu değil" dedi

Kaynak: Dunya.com

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