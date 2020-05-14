Arsız hırsızlar yakayı ele verdi Arsız hırsızlar yakayı ele verdi.

Arsız hırsızlar yakayı ele verdi... Hırsızlık anı kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Karşıyaka Polis Merkezi ekipleri hırsızlık olaylarının faillerinin tespitine yönelik yaptığı çalımlarda Pirsultan Mahallesinde iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonla gözaltına alınan iki hırsızlık şüphelisi çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA