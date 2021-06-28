Arşivlediği 3 bin tarihi fotoğrafla yaşadığı kentin görsel hafızası oldu

Konya'ya gelen turistlere rehberlik yaparken, ilgisini çeken tarihi fotoğrafları arşivleyen Yaşar Barışık, oluşturduğu 200 yıllık arşivle kentin görsel hafızası oldu.

Konya'ya gelen turistlere rehberlik yaparken, ilgisini çeken tarihi fotoğrafları arşivleyen Yaşar Barışık, oluşturduğu 200 yıllık arşivle kentin görsel hafızası oldu.

Konya'da yaşayan 63 yaşındaki emekli Almanca öğretmeni Barışık'ın tarihi fotoğraflara olan merakı, 1980'li yıllara dayanıyor.

Genç bir öğretmenken, yaz dönemlerinde Alman turistlere kentin tarihi ve turistik yerlerini tanıtan Barışık'ın, karşılaştığı eski Konya fotoğraflarına ilgisi, zamanla tutkuya dönüştü.

Merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'nde 12 yıldır da muhtarlık yapan Barışık'ın, bu süreçte insanlarla artan etkileşimi, ulaştığı fotoğraf sayısını da her geçen gün arttırdı.

Arşivini dijital ortamda muhafaza eden Barışık, kentte çekilmiş 1800'lerden yakın tarihe kadar 3 binden fazla fotoğrafı biriktirdi.

Barışık, AA muhabirine, eski Konya fotoğraflarına ilgisinin yaşam biçimi haline geldiğini söyledi.

Araştırdıkça çok güzel hazinelere ulaştığını belirten Barışık, tarih profesörlerinin, yazarların, basılı eser hazırlayanların, bilgi, belge ve fotoğraf için kendisine sık sık başvurduğunu dile getirdi.

Tarihi 1810'a uzanan fotoğraflar var

İngiliz casus Gertrude Bell'in 19. yüzyılda Konya ve civarında çektiği fotoğrafların, arşivindeki en önemli belgelerden olduğunu kaydeden Barışık, "Gertrude Bell 1890'larda Konya'ya gelmiş. 24 yıl Osmanlı topraklarında birçok bölgede, özellikle Konya'da ve Karapınar'da binlerce fotoğraf çekmiş. Bu fotoğrafların birçoğuna ulaştım." diye konuştu.

Barışık, tarihi 1810'a kadar uzanan fotoğrafları bulunduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Fotoğraflarımın birçoğunu kendim topladım. Mahalle sakinlerim, arkadaşlarım veya beni hiç tanımayan insanlar da gönderdi. Birçoğu da, 'Yaşar hocam, bu fotoğraf bizim evimizde yıllardır duruyordu. Biz değerini bilmiyoruz, sen bilirsin, senin olsun' diye hediye edildi. Elimde böyle kaynaklar var. Arşivimi büyütmeye de her gün devam ediyorum. Bunları tozlu raflardan, sandıklardan çıkartalım, Konya tabiriyle çıkıları açalım. Oralarda ne değerler, ne cevherler var."

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla ilgili yurt dışından da etkileşim aldığını aktaran Barışık, ABD, Almanya, Japonya, Rusya gibi birçok ülkeden iletişime geçenler olduğunu söyledi.

Barışık, şöyle devam etti:

"Paylaştığım fotoğrafları takip eden gurbetçilerimizden çok güzel tepkiler alıyorum. 'Memleketimizin tarihini öğreniyoruz, hasret gideriyoruz' diyorlar. Bu benim için çok güzel bir duygu. Bu fotoğrafları geleceğe aktarmak, tarihimizi gençlerimize unutturmamak için bir de çalışmamız var. Konya fotoğraflarına, ilçelerimizden aldığımız fotoğrafları da ekleyerek ansiklopedi şeklinde bir eser hazırlayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya