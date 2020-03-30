Arşiv -Yusuf Günay taburcu edildi - Yusuf Günay taburcu edildi Koronavirüs tedavisi gören Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.

- Yusuf Günay taburcu edildi

İSTANBUL - Koronavirüs tedavisi gören Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.

Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından Yusuf Günay'dan da iyi haber geldi. Koronavirüs sebebiyle tedavisi devam eden Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hastaneden taburcu edildiğini duyurdu. Günay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir hafta süren tedavi sürecim başarıyla tamamlanarak an itibariyle taburcu oldum. Ulus Liv Hospital doktorları ile sağlık personeline ve şifa dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum."

Kaynak: İHA