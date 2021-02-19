ARŞİV - Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç vefat etti
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ARŞİV - Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç vefat etti

19.02.2021 23:05 | Son Güncelleme: 19.02.2021 23:09

Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden M. Emin Saraç, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden M. Emin Saraç, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Saraç ailesinden yapılan açıklamada, "Aile büyüğümüz muhterem Emin Saraç hocaefendi kısa bir süre önce Rahmeti Rahmana kavuşmuştur. Allah mekanını cennet eylesin. Cenaze programı daha sonra bildirilecektir." denildi.

ARŞİV - Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç vefat etti
ARŞİV - Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç vefat etti
ARŞİV - Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç vefat etti
ARŞİV - Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç vefat etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Umut Özgan

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