ARŞİV - Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç vefat etti
19.02.2021 23:05 | Son Güncelleme: 19.02.2021 23:09
Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden M. Emin Saraç, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden M. Emin Saraç, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Saraç ailesinden yapılan açıklamada, "Aile büyüğümüz muhterem Emin Saraç hocaefendi kısa bir süre önce Rahmeti Rahmana kavuşmuştur. Allah mekanını cennet eylesin. Cenaze programı daha sonra bildirilecektir." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Umut Özgan