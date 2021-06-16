(ARŞİV) Soma'daki maden faciası davası - Can Gürkan hakkında 20 yıl hapis kararı verildi
Can Gürkan'ın 19 Mayıs 2014 tarihinde adliyey sevk görüntüsü (arşiv) MANİSA - Soma'daki maden faciası davasında Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanıklardan Can Gürkan hakkında 20 yıl hapis kararı verildi.
Can Gürkan'ın 19 Mayıs 2014 tarihinde adliyey sevk görüntüsü (arşiv) MANİSA - Soma'daki maden faciası davasında Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanıklardan Can Gürkan hakkında 20 yıl hapis kararı verildi. (ARŞİV)
Kaynak: Anadolu Ajansı