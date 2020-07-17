(ARŞİV) Şehit Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda yıldızlar kategorisinde...
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(ARŞİV) Şehit Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda yıldızlar kategorisinde...

Tekvando camiası 2007 yılında Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda birinci olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın, Van'ın Gevaş ilçesinde keşif uçuşu yapan uçağın Artos Dağı'na çarpması sonucu şehit olmasının üzüntüsünü yaşıyor.

17.07.2020 10:34 | Son Güncelleme: 17.07.2020 10:42

Tekvando camiası 2007 yılında Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda birinci olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın, Van'ın Gevaş ilçesinde keşif uçuşu yapan uçağın Artos Dağı'na çarpması sonucu şehit olmasının üzüntüsünü yaşıyor.

Van'da, keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, Macaristan'ın Budapeşte kentinde 2007 yılında düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 37 kiloda birinciliği kazanan başarılı bir sporcuydu.

Van'da şehit düşen emniyet mensuplarından Avrupa Şampiyonu tekvandocu Semih Güzelay, 2003 yılında henüz 10 yaşında tekvandoya başlamış ve 2014 yılına kadar aktif bir şekilde spora devam etmişti.

Semih Güzelay, 2007 yılında yıldızlar kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirmişti. 27 yaşında şehit olan İzmirli Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik kamplarında da kamp liderliği yapmıştı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Semih Güzelay için yayımladığı taziye mesajında, "Van'da meydana gelen hazin olay hepimizi derinden yaraladı. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum. Semih kardeşim, genç yaştan itibaren bayrağı için mücadele etmeye başlamış, Avrupa şampiyonu olarak gururla zirvede dalgalandırmıştı. Şimdi, o dalgalandırdığı ay-yıldızlı bayrağımıza sarılı olarak aramızdan ayrılacak. Spor ile büyümüş, vatanına, milletine bağlı bir evladımızı kaybettik. Büyük acı içindeyiz" ifadelerini kullandı.

(ARŞİV) Şehit Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda yıldızlar kategorisinde...

Kaynak: AA

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